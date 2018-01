Die Eigentümerfamilie plane, das 1841 gegründete Traditionsunternehmen an Investoren aus China zu verkaufen, berichtete der "Spiegel" am Sonntagabend. Der Deal solle angeblich kurz vor dem Abschluss stehen, hieß es unter Berufung auf Insider.

C&A beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60'000 Mitarbeiter und hat rund 2000 Filialen in 21 Ländern. Die Anteile der C&A-Eigentümerfamilie sind in der Cofra Holding AG mit Sitz in Zug gebündelt.

Die Eigentümer der Textilkette, die Familie Brenninkmeijer, zählen mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Europa. Die streng katholische Familiensippe umfasse mehr als 1000 Mitglieder, schreibt der "Spiegel".

Bei der Cofra in Zug laufen auch alle Immobilien- und Private-Equity-Geschäfte sowie Finanzdienstleistungen der Familie zusammen.

(Reuters/cash)