Dies teilte Rieter am Dienstag nach Börsenschluss mit. Gemäss Angaben von Picanol wurden 467'236 Rieter-Aktien zu 107,50 Franken das Stück gekauft. Das entspricht einem Abschlag von fast 15 Prozent zum Schlusskurs am Dienstag. Die Belgier hätten insgesamt 45,4 Millionen Euro in die Hand genommen, heisst es in einem Communiqué.

Picanol halte nun 10 Prozent an Rieter, so die Mitteilung der Belgier weiter. Picanol ist keine Unbekannte für Rieter. Deren Mehrheitsaktionär und CEO Luc Tack ist nämlich seit vier Jahren Mitglied des Verwaltungsrats bei den Winterthurern.

In der Folge sich Michael Pieper nicht mehr zur Wiederwahl in den Rieter-Verwaltungsrat. Der Milliardär war 2008 via seine Holdinggesellschaft Artemis als Grossaktionär bei Rieter eingestiegen. Für Pieper nachrücken soll Stefaan Haspeslagh mit Jahrgang 1958, der seit 2010 Verwaltungsratspräsident und Finanzchef der Picanol Group ist. Er leitet zudem die belgischen Firmen Tessenderlo Group und Cellpack NV.

(AWP)