Der Milchverarbeiter Hochdorf hat nach eigenen Angaben ein "herausforderndes" Jahr hinter sich. Auch 2018 werde ein Übergangsjahr. "Ein Übergangsjahr auf hohem Niveau", wie CEO Thomas Eisenring im cash-Video-Interview betont.

Er räumt aber ein, dass nicht alle Investoren mit dem ambitionierten Wachtumskurs einverstanden seien. Zwischen Anfang 2012 und 2017 stieg der Aktienkurs um rund 230 Prozent. Seit einen Jahr stagniert der Kurs aber.

Eisenring will die Expansion ausserhalb der Schweiz und insbesondere in Märkten in Afrika, dem Nahen Osten und China vorantreiben. Vor allem Baby-Milchpulver mit dem Gütesiegel eines Schweizer Herstellers wird von den dortigen Oberschichten sehr geschätzt.

(folgt mehr)