Ökonomen prognostizieren, dass ein dovischer Kurswechsel bei den Zentralbanken weltweit sich auch auf die Schweiz auswirken werde.

Unter Verweis auf eine verzögerte Straffung der Europäischen Zentralbank hat David Marmet von der Zürcher Kantonalbank seine Erwartungen bezüglich einer Anhebung des Einlagensatzes der Schweizerischen Nationalbank um 25 Basispunkte um ein Quartal nach hinten verschoben. Die UBS hat in der vergangenen Woche einen ähnlichen Schritt vollzogen.

Für Jordan Rochester von Nomura liegt eine Straffung der SNB noch weiter in der Zukunft. "Ich sehe nicht, dass sie die Zinsen innerhalb von ein oder zwei Jahren anheben, wahrscheinlich zwei oder mehr", sagte er gegenüber Francine Lacqua und Tom Keene von Bloomberg Television. "Es geht vor allem darum, was in Europa, in den USA und in Asien passiert."

Nachdem die Weltwirtschaft auf einer weniger stabilen Basis steht, haben die bedeutenden Zentralbanken in letzter Zeit einen taubenhaften Ton angeschlagen. Die US-Notenbank änderte im Januar ihren Kurs und signalisierte eine Pause bei den Zinserhöhungen, und EZB-Präsident Mario Draghi hat angedeutet, dass die Notenbanker in diesem Jahr noch vorsichtiger bezüglich einer Rücknahme der Stimuli aus der Krisenzeit sein könnten.

Die von Thomas Jordan geleitete SNB hat einen Einlagensatz von minus 0,75 Prozent, um die Zinsdifferenz zum Euroraum aufrechtzuerhalten und damit den Aufwertungsdruck auf den Franken zu verringern, den Anleger in Zeiten von Marktstress tendenziell kaufen. Die Schweizer Devise wurde in den vergangenen sechs Monaten in einer Spanne von 1,11 pro Euro und 1,15 pro Euro gehandelt.

(Bloomberg)