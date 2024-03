«Nach der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, von meinem Amt zurückzutreten», erklärte Jordan am Freitag in einer Mitteilung. Bankrat und Direktorium bedauerten den Entscheid. Dank der gezielten organisatorischen und personellen Verstärkungen der vergangenen Jahre sei die Notenbank bestens gerüstet, um ihre wichtigen Aufgaben in der Zukunft zu meistern, so Bankrats-Präsidentin Barbara Janom Steiner.