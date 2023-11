Der Industriekonzern Thyssenkrupp setzt durch eine Staatsbeteiligung an seiner Marine-Sparte darauf, in Zukunft seinen Kunden keine zusätzlichen Garantien mehr für die Absicherung von Aufträgen geben zu müssen. Hierfür reiche bereits eine geringe Staatsbeteiligung, sagte Vorstandschef Miguel Lopez am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten.