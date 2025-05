Die Situation auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt bleibt derweil ausgesprochen angespannt: Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung und einer tiefen Bautätigkeit übersteige die Nachfrage das Angebot. Seit einigen Quartalen gebe es aber Anzeichen für einen vermehrten Wohnungsbau. Denn 2024 wurden laut Raiffeisen Schweiz in Baugesuchen insgesamt 3400 mehr Wohnungen registriert als im Vorjahr, was einem Plus von 7 Prozent entspreche.