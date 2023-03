Das Management nennt den andauernden Krieg in der Ukraine, die noch nicht ausgestandene Coronapandemie in China, die Ungewissheit über die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Zulieferteilen und auch aufkeimende Inflations- und Rezessionsängste als Unsicherheitsfaktoren. Allerdings brächten manche dieser Entwicklungen für Tornos auch Chancen mit sich. Denn durch die Unterbrechung der weltweiten Lieferketten verlagerten viele Unternehmen ihre Produktion zurück in die USA oder nach Europa. Dadurch entstehe eine neue Nachfrage nach Produkten von Tornos.