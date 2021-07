Der Testflug des Milliardärs Richard Branson in den Weltraum am Sonntag zeigt, dass Virgin Galatics ab nächstem Jahr touristische Weltraumflüge anbieten möchte. Das Raumflugzeug VSS Unity löste sich von einem Trägerflugzeug über amerikanischen Bundesstaat New Mexico und stieg mit einer Geschwindigkeit von Mach 3 auf eine Höhe rund 86 Kilometer ins All. Das Raumschiff flog dann durch den sonnigen Himmel zurück und landete am Sonntag gegen 9:38 Uhr Ortszeit, rund eine Stunde nach dem Start.

"Willkommen beim Anbruch eines neuen Weltraumzeitalters", sagte Branson zu den Gästen auf dem Spaceport America in der Nähe der Stadt Truth or Consequences in New Mexico. Später sagte er von den Medien: "Ich war einst ein Kind mit einem Traum, das zu den Sternen aufschaute, und jetzt bin ich ein Erwachsener in einem Raumschiff und schaue zurück auf unsere schöne Erde."

Neuer Blick auf die Erde

Die suborbitale Reise ist der Auftakt zu einem bedeutenden Moment für die Zukunft des Weltraumtourismus: Branson hat mit Virgin Galactic neun Tage vor Jeff Bezos das Rennen gemacht. Bezos plant, mit einer Rakete von Blue Origin, seinem Raumfahrtunternehmen, einen Weltraumflug zu machen.

Beide Unternehmen wollen reiche Touristen ansprechen, die bereit sind, für eine hübsche Stange Geld für eine kurze Zeit der Schwerelosigkeit und einen unvergesslichen Blick auf die Erde und den Himmel zu bezahlen. Der Testflug von Virgin Galactic hat gezeigt, dass solche Reisen zunehmend realistisch werden.

Ein Aspekt, der bei anderen Flugreisen ein grosses Thema, scheint aber bei der Weltraumfahrt nicht berücksichtigt zu werden: Der CO2-Ausstoss. Das Raumschiff von Virgin Galactis stösst jedenfalls weitaus mehr Schadstoffe als einige Interkontinental-Flüge zusammen in die Luft aus. Wenn noch mehr Anbieter solche Flüge durchführen, dürften irgendwann auch Umweltschützer auf den Plan treten.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Obwohl sie meist nur für eine kleine Anzahl superreicher Kunden zugänglich sind, hat diese Reise einer boomenden Industrie privater Raumfahrtunternehmen mit Plänen für Reisen zur internationalen Raumstation und zu neuen Aussenposten im All Schub verliehen.

Auch zum Mond und zum Mars

Elon Musks Space Exploration Technologies hat noch grössere Pläne. Das Unternehmen transportiert bereits Astronauten zur internationalen Raumstation und plant eigene Tourismusflüge. SpaceX entwickelt ausserdem eine Rakete, die den Mond und den Mars erreichen soll, baut sein Geschäft mit Satellitenstarts zügig aus und errichtet ein Netzwerk von Starlink-Satelliten, um Internetdienste auf der ganzen Welt anzubieten.

Branson und seine Kollegen erlebten einige Minuten der Schwerelosigkeit, als die Unity ihre maximale Höhe erreichte. Der Betriebsingenieur von Virgin Galactic, Colin Bennett, sagte, dass er zu Beginn der Weltraumreise so sehr mit der ihm zugewiesenen Arbeit in der Kabine beschäftigt war, dass seine Mitreisende und Unternehmensleiterin Beth Moses ihn daran erinnern musste, aus dem Fenster zu schauen.

"Also habe ich aus dem Fenster geschaut und die Aussicht ist einfach atemberaubend", sagte er. "Es ist sehr beruhigend, weil es auch sehr friedlich da oben ist."

Das Raumflugzeug hat sich bei der Testmission gut gehalten und "sieht tadellos aus", sagte Mike Moses, Virgin Galactic's Verantwortlicher für Raumfahrtmissionen und Sicherheit, der die Ehre hatte, sowohl seinen Chef als auch seine Frau an Bord des Raumschiffs mitzunehmen. Er räumte Übertragungsprobleme mit dem Livestream ein, der ein- und ausbrach, während Menschen auf der ganzen Welt zusahen.

"Wir denken, dass wir eine Antennenblockade hatten, an der wir arbeiten können. Das war aber das einzige wirkliche Problem, das wir im Moment auf dem Schiff sehen", sagte er. "Wir werden uns die Zeit nehmen und alle detaillierten Inspektionen durchführen und dann werden wir herausfinden, wann wir wieder bereit sind zu starten."

Nicht ganz reibungslos

Die Mission war der 22. Testflug des Raumschiffs und der erste mit einer grossen Besatzung. Virgin Galactic nannte den Flug "Unity 22", und es war der erste von zwei Tests, die das Unternehmen in diesem Sommer plant, bevor eine Astronauten-Trainingsmission mit italienischem Luftwaffenexperten später in diesem Jahr stattfinden soll. Bransons Aufgabe auf der Reise war es, die Kundenerfahrung während des Fluges und bei den verschiedenen vorbereitenden Aufgaben, die Virgin Galactic rund um seine Starts plant, zu beurteilen.

Virgin flog zuletzt am 22. Mai mit dem Zwei-Raumschiff-System. Das Unternehmen sagte, dass die Unity nach mehr als zwei Monaten Arbeit zur Minimierung elektromagnetischer Störungen, die einen geplanten Test im Februar 2021 verzögert hatten, gut funktioniert hat. Bei einem Flug im Dezember 2020 zündete der Raketenmotor nicht und das Raumschiff glitt zurück zum Weltraumbahnhof.

Teuer als 250'000 Dollar

Der Test im Mai war der erste erfolgreiche Flug des Unternehmens seit Februar 2019. Nach dem Test, der vor mehr als zwei Jahren stattfand, entdeckten die Flugingenieure Schäden an der Hülle des Raumschiffs, die durch den Luftdruck entstanden waren, der sich aufgebaut hatte, nachdem die Belüftungslöcher versehentlich abgedeckt worden waren.

Virgin Galactic plant, Anfang 2022 damit zu beginnen, die Anfragen von rund 600 interessierten Kunden abzuarbeiten. Virgin Galactic hat gesagt, dass es den Ticketverkauf nach den Testflügen im Sommer wieder aufnehmen wird, wobei die verantwortlichen Manager sagten, dass die Preise höher sein werden als der vorherige Preis von 250'000 Dollar pro Sitz.

Die Aktien des Unternehmens haben sich in diesem Jahr bis Freitag verdoppelt und den Wert des Unternehmens auf fast 12 Milliarden Dollar erhöht. Branson, der Virgin Galactic im Jahr 2004 gründete, sagte, eine weitere Belohnung sei es, die Erde aus dem Weltraum zu sehen. "Ich werde nie in der Lage sein, dem gerecht zu werden", sagte er. "Es ist unbeschreiblich schön."

(bloomberg/tdr)