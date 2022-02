So wird das soziale Netzwerk für Reiche beim Projekt "The Ritz-Carlton Residences" in Dubai den Verkaufsprozess begleiten. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die ersten Villen des insgesamt 500 Millionen US-Dollar schweren Immobilienprojekts sollen am 15. Februar 2022 in den Verkauf gehen. Asmallworld will damit über die kommenden Jahre Verkaufsprovisionen von "mehreren Millionen US-Dollar" erzielen.

(AWP)