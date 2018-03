Neue Apps und Digitalgeräte wie Virtual-Reality-Brillen finden sich an vielen Ständen der Tourismusmesse ITB in Berlin, die bis zum Sonntag für die Öffentlichkeit ihre Tore öffnet. Vom kleinen Reisebüro bis zu Tourismuskonzernen und Fluggesellschaften - Digitalisierung treibt als Überlebensfrage alle um. "In einem Jahrzehnt werden wir es ausschliesslich mit digital affinen Kunden zu tun haben", erklärte der Chef des Verbandes Internet Reisevertrieb (VIR), Michael Buller. Deshalb müssten alle Reise-Anbieter Geld zur Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle in die Hand nehmen.

Das fängt bei der Suche nach dem Reiseziel an. Kataloge und Reisebüros werden dafür noch immer etwas stärker genutzt als die Online-Recherche, wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in ihrer jährlichen Trendumfrage herausfand. Ältere Kunden ziehen persönliche Beratung vor, Jüngere bevorzugen dagegen Online-Quellen. Bei einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom erklärte immer noch fast jeder zweite, sich im Reisebüro vor Ort zu informieren. Allerdings gibt es dort grosses Interesse an digitaler Präsentation: Vier von fünf Befragten schauen lieber aufs Tablet, als im Katalog zu blättern. Fast ebensoviele möchten sich mit 360-Grad-Videos ein Bild vom Urlaubsort machen, jeder Zweite würde auch eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen. "Die Zeiten, wo ein Reisebüro mit guter persönlicher Beratung und dickem Reisekatalog auskam, gehen zu Ende", sagte Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder. Die Hardware-Kosten seien dabei weniger ein Problem als die Produktion und Verfügbarkeit der Inhalte.

Was sich Kunden wünschen, nutzen sie dann allerdings nicht unbedingt, weiss Gillian Tans, Chefin der Buchungsplattform Booking.com. "Wir testen viel mit Videos, aber dafür ist es noch zu früh. Denn Kunden verbringen nur wenige Minuten auf einer Website, das ist für ein Video zu kurz", sagte sie. Booking.com entwickle neue Angebote zusammen mit den Kunden.

Umbuchen im Chat

Nach der in der IT-Branche üblichen Methode, mit den Nutzern neue Instrumente zu entwickeln, geht auch die Lufthansa vor. Die Airline erprobt gerade mit 100 Testkunden einen "Chatbot" - dabei können die Kunden etwa bei einer Flugstreichung über Facebook-Messenger automatisch Informationen zu Alternativen bekommen und eine alternative Verbindung buchen. "Wir sind nicht mehr so unterwegs, dass ein Produkt formvollendet fertig sein muss", sagte die Vertriebschefin der Lufthansa, Heike Birlenbach. Das Feedback der Probanden werde sofort verarbeitet. Bei Lufthansa und Austrian Airlines soll der digitale Troubleshooter in diesem Jahr eingeführt werden. Ist die Software mit ihrem Latein am Ende, schaltet sie zu einer realen Person weiter. Denn die Technik solle Menschen nicht ersetzen, ergänzte Birlenbach. "Wir sind überzeugt, dass es eine gute Balance geben muss zwischen den Menschen in Service und Vertrieb und den digitalen Möglichkeiten."

Dass ein Unternehmen die Unterstützung der Kunden ausweiten kann, ohne dass dewegen im Support neue Arbeitsplätze entstehen, zeigt das Beispiel Ctrip. Das chinesische Buchungsportal mit 300 Millionen registrierten Nutzern vermittelt Flüge, Zugfahrten, Hotels und Pauschalreisen. Auch die Chinesen setzen Chatbots zum Beantworten von Standardfragen ein. "Obwohl unser Buchungsvolumen um 40 bis 50 Prozent in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist, haben wir die Mitarbeiterzahl im Call-Center nicht erhöht", erklärte Ctrip-Chefin Jane Jie Sun. "Viel wichtiger noch sind Anwendungen mit Big Data", ergänzte sie. Das Portal verarbeitet riesige Datenmengen zum Klickverhalten der Kunden und analysiert so deren Pläne ganz genau. Sobald ein Nutzer ein First-Class-Ticket von Shanghai nach Frankfurt buche, schicke Ctrip die Empfehlung zum Fünf-Sterne-Hotel. Sobald das gebucht ist, bietet es die Limousine für die Fahrt vom Flughafen zur Unterkunft an, samt einem Rabattgutscheinen für Geschäfte, Restaurants oder Museen.

Auch der Pauschalreiseanbieter Alltours investiert sehr viel in die Auswertung der Daten seiner eigenen Kunden und kombiniert diese mit anonymisierten Marktdaten. "Das ist hilfreich, um den Kunden besser zu erkennen und das Angebot für ihn besser zuzuschneiden, ohne ihn zu belästigen", sagte IT-Chef Michael Kalt. Auch finde der Reisekonzern so heraus, welche Urlaubsziele gefragt, aber noch nicht im Programm seien.

Während das Smartphone immer mehr zum unverzichtbaren Reisebegleiter wird, kommt aus dem Mekka der digitalen Welt, dem Silicon Valley in den USA, auch schon die Gegenbewegung: "Digital-Detox"-Kuren sind ein neuer Trend für alle, die mal abschalten und die Welt erleben wollen - ohne Smartphone oder Laptop.

(Reuters)