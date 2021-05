Der Online-Börsenhandel, den cash.ch mit seinem Partner bank zweiplus anbietet, ist schweizweit der beste. Zu diesem Schluss kommt das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) in einer Gesamtstudie 2021 unter Schweizer Online-Brokern. cash schlug mit seiner Gesamtnote die anderen untersuchten Online-Trading-Anbieter, nämlich UBS, Credit Suisse, Postfinance, Swissquote, Saxo, Zürcher Kantonalbank und Raiffeisen.

Laut der SIQT-Studie hat "cash - banking by bank zweiplus" das beste Gesamtangebot unter den Schweizer Online-Brokern. Untersucht wurden fünf Kriterien: Konditionen für die Kundschaft, die Angebotsbreite, den Komfort, die Transparenz und die Qualität des Kundendienstes.

Speziell bei der Beratung und der Behandlung von Kundinnen und Kunden schnitt cash am besten ab. Was ins Gewicht fällt. Denn beim selbstständigen Handel an der Börse spielt laut SIQT insbesondere der Kundendienst eine wichtige Rolle.

"cash – banking by bank zweiplus konnte mit einem ausgewogenen Gesamtpaket aus guten Konditionen sowie den besten Kundendienst überzeugen", schreiben die Tester zu ihrem Urteil. "cash – banking by bank zweiplus erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und wurde Testsieger", hält das Schweizer Institut für Qualitätstests auf ihrer Website fest.

cash.ch bietet mit dem Partner bank zweiplus seit 2012 Online-Trading an. cash.ch ist das grösste Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz und ist Teil von Ringier Axel Springer Schweiz. Die bank zweiplus mit Sitz in Zürich ist eine Tochtergesellschaft der Bank J. Safra Sarasin. Mit der Marke "cash – banking by bank zweiplus" bietet die bank zweiplus ein umfassendes Angebot für Wertschriftenanlagen und Vermögensverwaltung an.