Das Geschäft erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 750 Millionen Franken und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende, wie Kühne+Nagel am Montag mitteilte. Zum Verkaufspreis wurde zwischen den beiden Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 erwartet.

Der Verkauf erfolge im Zuge der Neuausrichtung des Bereichs Kontraktlogistik, heisst es weiter. Dabei will sich die Gesellschaft auf international skalierbare Geschäftsfelder fokussieren. In der Kontraktlogistik liegt der strategische Fokus in Grossbritannien künftig auf den Geschäftsfeldern Luftfahrt, Regierung und Pharma.

An der Bilanzmedienkonferenz Ende Februar hatte Konzernchef Detlef Trefzger erklärt, dass Kühne+Nagel in Asien grössere Zukäufe plane.

(AWP)