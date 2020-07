Künftig transportiert Kühne+Nagel die Lieferungen von Schleich auf umweltschonende Art und Weise, wie der Logistiker am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Im Rahmen des sogenannten "Net Zero Carbon"-Programms biete Kühne+Nagel Schleich eine Komplettlösung zur CO2-Neutralisierung an, hiess es weiter. Einerseits würden dabei besonders klimafreundliche Seefrachtverbindungen genutzt, andererseits die verbleibenden CO2-Emissionen kompensiert. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden in dem Communiqué keine gemacht.

(AWP)