Das sagte die Sprecherin der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Meng Wei, am Dienstag in Peking. Vielmehr wolle man Grossprojekte wissenschaftlich unterlegt vorantreiben. Der Markt werde eine entscheidende Rolle bei der Zuteilung von Ressourcen spielen. Die oberste Planungsbehörde kündigte zugleich mehr Unterstützung für Infrastrukturprojekte in Zentral- und Westchina an.

Angesichts der mauen Weltkonjunktur hängt China die Latte für das Wirtschaftswachstum wohl erneut tiefer. Das staatliche Ziel für den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts werde für 2020 auf rund sechs Prozent gesenkt von 6,0 bis 6,5 Prozent in diesem Jahr, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus dem Umfeld der Planungen erfuhr. 2018 hatte es mit 6,6 Prozent das kleinste Plus seit fast drei Jahrzehnten gegeben.

(Reuters)