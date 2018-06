Nur knapp zwei Drittel der vermögenden Privatkunden weltweit ist zufrieden mit den Instituten und ihren Beratern, hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Beraters Capgemini. Insbesondere die Segmente der Jungen und der Reichen mit Vermögen von über 20 Millionen Dollar seien kritisch. Über die Hälfte aller Kunden störe sich an den Gebühren.

Nur gerade 56 Prozent bezeichnete die persönliche Beziehung zu ihrem Vermögensverwalter als sehr gut. "Wenn in dieser Hinsicht die Hälfte der Kunden unzufrieden ist, dann ist das ein deutliches Signal", erklärte Capgemini-Berater Markus Stoeckli gemäss der Mitteilung. Abhilfe schaffen könnten etwa zusätzliche digitale Dienstleistungen. Eine enge Beziehung zwischen dem Berater und dem Kunden ist für die meisten Banken ein wichtiges Element, um den Kunden langfristig an sich zu binden.

Capgemini bezog sich in ihrer Studie auf Personen mit einem anlagefähigen Vermögen von über einer Million Dollar. Insgesamt stiegen diese Vermögen 2017 um 10,6 Prozent auf den Rekordwert von über 70 Billionen Dollar. Eine gute Konjunktur und boomende Aktienmärkte trugen zur höchsten Wachstumsrate seit 2011 bei. Bis 2025 dürften die Vermögen der Reichen 100 Billionen Dollar erreichen, prognostizierte Capgemini.

Wachsendes Interesse an Kryptowährungen

Zunehmend in den Fokus rücken Kryptowährungen, nachdem diese Anlageform in den Portfolios reicher Personen bislang noch kaum eine Rolle gespielt hatte. Doch eine gewisse Vorsicht bleibe: Laut Umfrage hätten 29 Prozent der Millionäre ein grosses Interesse an Kryptowährungen gezeigt. 27 Prozent gaben an, an dieser Anlage "leicht interessiert" zu sein.

Global zählt Capgemini 18,1 Millionen Privatanleger mit einem frei verfügbaren Vermögen von mehr als einer Million US-Dollar. Das sind 1,6 Millionen mehr als im Jahr 2016. Knapp drei Viertel der Zunahme steuern Asien-Pazifik und Nordamerika bei, wo es 6,2 beziehungsweise 5,7 Millionen Millionäre gibt.

Schweiz mit 7 Prozent mehr Millionären

Aber auch in Europa habe sich die gute Entwicklung der vergangenen Jahr fortgesetzt, heisst es weiter. Auf dem "alten Kontinent" nahm die Zahl der Millionäre um rund 300'000 auf 4,8 Millionen zu. Dabei dürfen sich in der Schweiz 389'200 Personen Dollar-Millionär nennen. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 7 Prozent.

Die Zahl der reichen Personen und deren Vermögen dürfte weiter stark zulegen. Die Experten von Capgemini gehen davon aus, dass die Vermögen der heutigen und der neuen Dollar-Millionäre bis 2025 auf über 100 Billionen anwachsen dürften.

(Reuters/AWP)