Allerdings dürfte das Plus der Vertragskundenzahl geringer ausfallen als im vergangenen Jahr, wie die Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft soll indes weiter zulegen. Die zuletzt stark gelaufenen Aktien gerieten allerdings unter Druck. So konnte die Gewinnentwicklung im Schlussquartal nicht ganz mit den Erwartungen einiger Analysten mithalten.