Die Solarenergie stand in den letzten Jahren aufgrund der drastisch gesunkenen Kosten an der Spitze des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Europa. Dieser Trend ging jedoch auf Kosten der europäischen Hersteller von Solarmodulen, die es nicht geschafft haben, ihre Lieferketten so weit auszubauen, dass sie im globalen Wettbewerb bestehen können. Zwar wollen die Regierungen die Energiewende vorantreiben, aber es fehlt teils auch an Mitteln, um den heimischen Herstellern unter die Arme zu greifen.