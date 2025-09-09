Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump trifft auch die Schweizer Wirtschaft hart. Sollte der heute geltende Zollsatz von 39 Prozent in Kraft bleiben, könnte das Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) über die nächsten vier Quartale um bis zu 0,4 Prozentpunkte tiefer liegen als prognostiziert, schrieb die UBS in ihrem Wirtschaftsausblick, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Denn insgesamt würden die Schweizer Exporte in die USA um 50 Prozent teurer, weil neben dem Zollaufschlag von 39 Prozent noch die Abwertung des US-Dollars um 10 Prozent dazukomme.