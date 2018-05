Die Rückkehr der Volatilität am Aktienmarkt in diesem Jahr bedeutet nicht, dass die guten Zeiten vorbei sind. Doch die Anleger müssen sich über ihre Risikoexposition bewusst sein. Die UBS empfiehlt den Kunden, ihre Renditequellen zu erweitern und ihre Portfolios zu diversifizieren. Das Exposure gegenüber Abwärtsrisiken am Aktienmarkt sollte angepasst werden und Anleger sollen schliesslich nach Bereichen zu suchen, die risikoreiche Fremdkapital- und übermässige Devisenbestände vermeiden.

Das Vorhandensein von erhöhtem Risiko und normalisierter Volatilität bedeute nicht, dass Investments unattraktiv geworden seien oder dass Investoren negative Renditen erwarten sollten, schrieben die UBS-Strategen um Global Chief Investment Officer Mark Haefele. Das weltweite Wachstum sei immer noch gut, das Gewinnwachstum sei stark und die Bewertungen der Aktienmärkte blieben attraktiv verglichen Bargeld und festverzinslichen Wertpapieren.

Kurz gesagt: Auf kurze Sicht lohne es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, in Aktien investiert zu werden. Auf lange Sicht sei dies gar sehr wahrscheinlich, schreiben die UBS-Banker weiter.

Negative Korrelation Aktien zu Anleihen

UBS sieht die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen fortbestehen, aber mit periodischen Sprüngen. Daher empfehlen die Strategen Ansätze, die weniger mit diesen beiden Anlageklassen korrelieren. Sie mögen insbesondere Hedgefonds, Smart-Beta-Portfolios und Hedging-Geschäfte, die das Aufwärtspotenzial mit einem Schutz vor Kursverlusten, wie zum Beispiel Buy-Write-Optionsstrategien, ausgleichen.

Darüber hinaus empfehlen sie aufgrund der gestiegenen Volatilität und Veränderungen des globalen Zinsumfelds auch Einkommensquellen, die keine risikoreichen Fremdkapital- oder grosse Devisenengagements beinhalten.

"Dies ist kein Zeitpunkt, voreilig in Cash zu gehen", schrieben die Strategen. "Durch eine Reihe von Strategien - sich verbessernde Kreditqualität, zusätzlicher Abwärtsschutz, der Blick über vertraute Vermögenswerte und traditionelle passive Ansätze hinaus sowie Anlagen mit längerfristiger Perspektive - können sich Anleger auf das Umfeld höherer Volatilität vorbereiten und gleichzeitig ihre Portfolios für langfristiges Wachstum positionieren."

(Bloomberg)