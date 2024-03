Beim Super Tuesday finden in 15 der 50 Bundesstaaten Vorwahlen statt. Dabei bestimmen die jeweiligen Parteien ihre Kandidaten für die eigentliche Wahl im November. Als unstrittig gilt, dass sich am Ende Trump bei den Republikanern und Biden bei den Demokraten durchsetzen dürften. Experten sehen die Abstimmung jedoch als wichtigen Stimmungstest für beide Männer an in Hinblick auf ihre Unterstützung in wichtigen Bevölkerungsgruppen. Die jeweiligen Kandidaten werden formell auf Parteitagen im Sommer nominiert.