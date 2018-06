"Er lässt nicht locker." Es gelte, mit den anderen Staats- und Regierungschefs die Streitpunkte anzugehen. Kanada will als G7-Gastgeber dagegenhalten und offen Unmut über die US-Zölle äussern. Diese waren erst vorige Woche auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU sowie Kanada und Mexiko verhängt worden.

Die Bundesregierung plädierte erneut für freien Welthandel: "Ich glaube, dass Protektionismus, dass hohe Zölle und Abschottung von Märkten niemandem helfen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag in Berlin.

Der von Washington vom Zaun gebrochene Handelsstreit wird Ökonomen zufolge negativ auf die Weltwirtschaft durchschlagen. Das geht aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 913 Ökonomen aus 120 Ländern hervor. In der Studie gaben 78 Prozent an, dass die US-Zölle einen negativen Einfluss auf das eigene Land haben werden. Die Mehrheit der Befragten glaubt zudem, dass sich die USA mit dem protektionistischen Kurs letztlich ins eigene Fleisch schneiden werden.

Der Konflikt zwischen den USA und traditionellen Partnern hat bei vielen Investoren die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg aufkommen lassen. Auch G7-Gastgeber Justin Trudeau bereitet sich auf Wortgefechte mit Trump vor. Es werde "sehr, sehr offene Gespräche" geben, sagte der kanadische Ministerpräsident dem Sender Global TV.

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Juni 2018