Trump kritisiert seinen Vorgänger Biden

Trump warf seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden in dem Interview mehrfach Versagen vor und wollte Ermittlungen nicht ausschliessen - offen blieb allerdings, was er genau damit meinte und gegen wen diese sich richten sollten. «Ich bin vier Jahre lang durch die Hölle gegangen. Ich habe Millionen von Dollar an Anwaltskosten ausgegeben und gewonnen, aber ich habe es auf die harte Tour gemacht», sagte Trump mit Blick auf die Anklagen gegen ihn.