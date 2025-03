Die Anleger stehen am Scheideweg und sind unsicher, welchen Weg sie einschlagen sollen. Am akutesten ist die Situation, wenn es um Trumps Zölle und das Risiko eines Handelskriegs geht, was die Aktien in wilde Schwankungen versetzt hat. Der S&P 500 verzeichnete in sechs aufeinanderfolgenden Sitzungen eine Bewegung von mehr als 1 Prozent in beide Richtungen, was seit November 2020 nicht mehr der Fall war, als Trump mitten in der Anfechtung des Wahlergebnisses steckte.



Erschwerend kommt hinzu, dass die Megatechnologiewerte, die so lange als Zufluchtsort dienten und angesichts scheinbar jeder Herausforderung stiegen, nun den Ausverkauf anführen. Nvidia hat in den letzten zwei Monaten fast 1 Billion Dollar an Marktwert eingebüsst. Und ein Bloomberg-Index der «Magnificent Seven» - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - ist in nur drei Wochen um mehr als 12 Prozent gefallen.