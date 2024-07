TSMC-Aktienrückgang belastet Finanzmarkt

Die Notierung von TSMC in Taiwan ist seit ihrem Höchststand um mehr als 14 Prozent gefallen. Dieser Rückgang bedeutet ein Problem für den lokalen Finanzmarkt, da die Aktie mehr als ein Drittel der Gewichtung des Taiex ausmacht. Das Blatt hat sich für die Aktien der Insel schnell gewendet. Zu Beginn dieses Jahres hatte das steigende Interesse an KI-Aktien einen beispiellosen Investitionsboom in Taiwan ausgelöst. Die Rallye führte dazu, dass sich Kleinanleger in börsengehandelte Fonds stürzten, und veranlasste die lokalen Aufsichtsbehörden, vor Herdenverhalten zu warnen.