Analysten geben sich enttäuscht. Das am Morgen präsentierte Jahresergebnis 2022 sei vor allem gewinnmässig verhalten ausgefallen und insgesamt unter den Erwartungen gelegen, schreibt ZKB-Analyst Daniel Bürki in einer ersten Einschätzung. Die Dividendenkürzung komme dabei unerwartet und sei eine Enttäuschung. Er hat seine Schätzungen entsprechend in Revision genommen und bereits das Rating auf "Marktgewichten" von zuvor "Übergewichten" zurückgenommen.