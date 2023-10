PRO MEMORIA: In der ersten Jahreshälfte hatte U-Blox die Verkäufe noch um 13 Prozent auf 332 Millionen Franken gesteigert. Zu konstanten Währungen wäre das Umsatzplus mit 15 Prozent gar etwas stärker ausgefallen. Wachstumsmotoren waren wie schon im ersten Quartal die Regionen Asien-Pazifik und EMEA. In den USA gingen die Verkäufe leicht zurück. An der diesjährigen Anlegerkonferenz "Investora" bekräftigte Finanzchef Roland Jud, dass im IoT-Geschäft für U-Blox grosses Potenzial schlummert. "Im Bereich satellitengestützte IoT-Kommunikationslösungen öffnet sich ein Einstiegstor in einen Multimillionen-Markt", erklärte er.