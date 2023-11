«Ein langfristig engagierter Ankeraktionär ist wichtig für die stabile Entwicklung von U-blox», liess sich VR-Präsident André Müller in der Mitteilung zitieren. «Wir haben grosse Vertrauen in das Führungsteam und freuen uns darauf, das Unternehmen zu begleiten auf seiner Reise in den kommenden Jahren», sagte Fabian Rauch, geschäftsführender Gesellschafter von SEO.