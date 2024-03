Der Rückgang bei den operativen Zahlen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass U-Blox in 2022 noch von den Lieferengpässen in der Halbleiterindustrie und damit verbundenen höheren Preisen profitieren hatte. So schnellte in 2022 der Umsatz um rund die Hälfte in die Höhe und der bereinigte EBIT vervierfachte sich sogar.