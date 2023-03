Die UBS "bietet an, die Anleihen zum jeweiligen Rückkaufpreis zu erwerben, und zwar vor dem Hintergrund der am 19. März 2023, kurz nach dem Ausgabedatum, angekündigten aussergewöhnlichen Massnahmen der Bank”, hiess es am Mittwoch. “Die Emittentin hat sich zu dieser Massnahme aufgrund einer eingehenden Bewertung der jüngsten Entwicklungen und des langfristigen Engagements der Emittentin gegenüber ihren Anleiheinvestoren entschlossen.”