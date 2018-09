Die Angst vor einem europafeindlichen Kurs der neuen Regierung in Italien und der Zerfall der türkischen Lira haben den europäischen Bankaktien in den letzten Wochen sichtlich zugesetzt. Beim breit gefassten Stoxx Europe 600 Index verlor der Unterindex für Bankaktien alleine im August 11 Prozent. Seit Jahresbeginn errechnet sich gar ein Minus von über 20 Prozent.

Auch die Aktien von UBS, Credit Suisse und Julius Bär gerieten in den Abwärtsstrudel. Sie büssten zwischen 15 und 16 Prozent ein.

Kräftige Kurserholung erwartet

Zuspruch erhalten europäische Bankaktien nun aus einer überraschenden Ecke: Wie die Anlagestrategen der britischen Grossbank Barclays schreiben, halten sie den Ausverkauf der letzten Wochen für übertrieben. Das überrascht, hatten sie sich doch noch im Juli eher vorsichtig gegeben.

Auch jetzt bezeichnen die Strategen die mittelfristigen Aussichten als wenig vielversprechend. Dennoch trauen sie europäischen Bankaktien nach den Kursverlusten der letzten Wochen eine kurzfristige Gegenbewegung im Umfang von bis zu 20 Prozent zu.

Kursentwicklung der Aktien von Credit Suisse (rot), UBS (grün) und Julius Bär (gelb) über die letzten 12 Monate (Quelle: www.cash.ch)

Als Hauptargument muss die Abkoppelung des Unterindex beim Stoxx Europe 600 Index von der Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen herhalten. Denn für gewöhnlich bewegen sich die europäischen Bankaktien und die Rendite im Gleichschritt. Seit Februar dieses Jahres schnitt der Unterindex jedoch deutlich schlechter ab.

Barclays nennt keine Einzeltitel, J.P. Morgan aber schon

Hinzu kommt die optisch günstige Branchenbewertung. Auf Basis der Gewinnschätzungen von Barclays für die kommenden 12 Monate errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerademal 9,4. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0,8, was soviel heisst, wie dass jeder Franken in der Bilanz der Banken an der Börse nur mit 80 Rappen bewertet wird.

Auf welche Bankaktien Anleger setzen sollten, darüber hüllen sich die Anlagestrategen der britischen Grossbank in Schweigen. Auf jene der beiden Schweizer Grossbanken wohl kaum, wird die Aktie der Credit Suisse doch mit "Underweight " und einem Kursziel von 16 Franken zum Verkauf empfohlen. Dasselbe gilt für die Aktie der UBS, wobei das Kursziel bloss mit 15,10 Franken angegeben wird.

Dem widersprechen die Berufskollegen der US-Investmentbank J.P. Morgan allerdings vehement. Auch sie erwärmen sich zusehends für europäische Bankaktien. Aufgrund der guten Dividendenaussichten bevorzugen sie die Aktien von KBC und Swedbank. Doch auch an den Aktien von UBS und Julius Bär finden die Anlagestrategen dank der starken Stellung der beiden Grossbanken in der Vermögensverwaltung sichtlich Gefallen. Die Aktie der UBS wird bei J.P. Morgan mit "Overweight" und einem Kursziel von 20 Franken, jene von Julius Bär "Overweight" und einem Kursziel von 70 Franken empfohlen.