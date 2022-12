Könnten Eigenheime verschont bleiben?

Es gibt Vorzeichen für einen moderaten Preisrückgang in den nächsten Quartalen. Neuinvestitionen in "Buy to let" sind durch die höheren Zinsen praktisch unrentabel geworden. In gewissen Regionen wurden rund 50 Prozent der Neubauten von "Buy to let"-Investoren gekauft. Das Angebot dürfte etwas weniger knapp sein. Demgegenüber dämpfen höhere Ausgaben für die Hypotheken und die sinkende Kaufkraft die Nachfrage. Da Mieten nicht mehr teurer ist als Kaufen, drängt es die Mieterschaft auch nicht mehr so stark in die eigenen vier Wände.