Rückläufige Vermögen

Die Bank zog im vierten Quartal im Kerngeschäft der globalen Vermögensverwaltung 18 Milliarden Dollar an Nettoneugeldern an. Damit verwaltete die UBS gruppenweit per Ende Dezember Vermögen in Höhe von 6087 Milliarden - nach 6199 Milliarden Ende September.