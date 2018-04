UBS ordnet Teil von Vermögensverwaltung in Europa neu

Um den unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Ländern Rechnung zu tragen, schafft die Grossbank dafür zwei Einheiten, eine für Nordeuropa und eine für Südeuropa, wie aus einem Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Memo der für die Region EMEA zuständigen UBS-Managerin Christine Novakovic an die Beschäftigten hervorgeht. Die Änderungen werden Anfang Juni wirksam. Für das lokale Geschäft gebe es keine Änderungen, hiess es in dem Memo.

Viele der vermögenden europäischen Kunden der UBS wollen Teile ihres Vermögens auf Konten in der als sicher geltenden Schweiz haben. Der Bank winken in diesem grenzüberschreitenden Geschäft höhere Renditen. Aktuell liegt die Verantwortung für das lokale sowie das international verbuchte Geschäft oft im jeweiligen Auslandsmarkt - beispielsweise in Italien oder Deutschland. Allerdings ist es für Banken aus der Schweiz nicht ohne weiteres möglich, Geschäfte grenzüberschreitend zu betreiben. Weil die Schweiz nicht Teil der EU ist, hat sie mit vielen Ländern bilaterale Abkommen für grenzüberschreitende Tätigkeiten ausgehandelt, die höchst unterschiedlich sind. Ein von der Finanzindustrie gefordertes universelles Abkommen mit der EU gibt es bislang nicht.

Im Norden weniger strenge Regulierungen

Die unterschiedliche Regulierung sei auch Grund für die zwei separaten Sparten: In Nordeuropa seien die Vorgaben für Banken weniger streng. Dort darf eine Bank ihre Kunden beispielsweise aus der Schweiz heraus besuchen und ansprechen. Die nordeuropäische Einheit werde künftig von Sonia Gössi geleitet, geht aus der Mitteilung hervor. Das strenger regulierte Geschäft in Südeuropa will Novakovic vorübergehend selbst führen. Die langjährige UBS-Managerin hat ihre Stelle Anfang Februar angetreten. Zuvor war sie unter anderen für die Investmentbank der UBS Schweiz sowie für das Firmenkundengeschäft in der Schweiz verantwortlich.

Unter ihrer Führung gliedert die UBS zudem das Geschäft für weniger reiche Kunden mit einem Vermögen von bis zu zwei Millionen Franken wieder an das Geschäft für Privatkunden mit einem grösseren Vermögen an, wie aus dem Memo hervorgeht.

(Reuters)