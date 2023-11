«Bis jetzt haben wir übererfüllt», erklärte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Dienstag auf einer Konferenz der «Financial Times». Die Grossbank wolle bei der Zusammenführung einen Teil der Vorgaben auch in Zukunft vorzeitig erreichen. Die UBS habe die mittelfristigen Ziele etwa für die minimalen Kosteneinsparungen und das Kosten-Ertrags-Verhältnis vorgelegt. «Daran ändert sich nichts, aber was wir natürlich gerne tun würden, ist zu versuchen, einen Teil davon schon 2024 zu machen.» Früher Angaben zufolge will die UBS die Integration des kleineren Rivalen bis Ende 2026 weitgehend abschliessen.