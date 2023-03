Die 3-Milliarden-Franken-Übernahme, die am Wochenende in Krisengesprächen auf Drängen der Schweizer Regierung vereinbart wurde, verwandelt die UBS von einem Wealth Manager, der einen verlässlichen Gewinn erzielte, in einen komplexen Integrations- und Restrukturierungsfall, bei dem in den nächsten Jahren eine noch unbekannte Anzahl von Arbeitsplätzen abgebaut werden dürfte.