Abschreibung 16 Milliarden auf die AT1-Boonds

Die beispiellose Abschreibung von 16 Milliarden Franken auf die risikoreichen Anleihen der Credit Suisse hat den Markt erschüttert. Die Anleihegläubiger argumentieren, dass die Aktionäre zuerst hätten in die Haftung genommen werden müssen. Die Aufsichtsbehörden der Europäischen Union und Grossbritanniens haben am Montag bekräftigt, dass in ihren Jurisdiktionen Aktien vor Anleihen Verluste erleiden sollten.