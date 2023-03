Tenity (früher bekannt unter dem Namen F10) investiert den Angaben zufolge in innovative Technologieunternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche, die sich in der Frühphase befinden. Mehr als 250 Unternehmen hätten bisher an Tenity-Programmen teilgenommen. Der neue Fonds soll in bis zu 400 neue Unternehmen investieren.