Die Märkte haben in letzer Zeit einiges gesehen: Den Hype um GameStop und AMC, massiv in die Höhe schnellende Aktien bei Börsengängen, und ein riesiger Run auf Kryptowährungen. Hinter diesen riskanten Trades stecken oft sehr junge Trader, welche die Börse erst gerade kennenlernen.

Ein erfahrener Börsianer ist hingegen David Einhorn. Er nannte sein Beispiel für irrationalen Überschwang im neuesten Anlagebrief seiner Gesellschaft Greenlight Capital: Von der Firma "Hometown International Inc." haben wohl die wenigsten gehört. Trotz des hochtrabenden Namens, der eine globalen Bedeutung vermuten lässt, betreibt das Unternehmen nur eine Niederlassung im Staat New Jersey. "Your Hometown Deli" bietet nach eigenen Angaben hochqualitatives Essen an, wie es in gewöhnlichen US-Supermärkten oder bei typischen Take-Aways nicht erhältlich ist.

Delicatessen oder "Deli" sind in den USA ein Lebensmittelversorger, die in Form eines kleinen Cafés oder mit einer Theke zum Mitnehmen Gerichte verkaufen. Oft sind es Sandwiches, Burger oder Salate, aber auch andere Produkte aus dem Segment der Schnellverpflegung.

Star-Investor Einhorn beschreibt, wie die Aktie von Hometown eine Marktkapitalisierung von 113 Millionen Dollar erreicht hat. Der Kurs ist über ein Jahr um 200 Prozent angestiegen. Dabei erzielte der Imbiss 2020 weniger als 14'000 Dollar Umsatz. Der grösste Aktionär von Hometown International, führt Einhorn aus, sei zugleich CEO, Finanzvorstand und Treasurer, sitze im Verwaltungsrat, und seio der Wrestling-Trainer der High School neben dem Geschäft.

