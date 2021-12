Anders als die Menschen in den USA oder in Europa sind die Argentinier Experten in der Kunst des Überlebens in einer galoppierenden Inflation. Wenn man durch Buenos Aires geht, hört man Gespräche unter 18-jährigen Studenten, 90-jährigen Rentnern und allen dazwischen – über Wechselkurse, steigende Preise und Strategien zu deren Bewältigung.

Natürlich ist die Inflation von 50 Prozent, mit der man sich in einem typischen Jahr in Argentinien auseinandersetzen muss, weit höher als bei uns oder in den USA. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger politischer Fehler, die das Vertrauen in die Zentralbank zerstört haben.

Aber viele der Regeln, welche die täglichen Gewohnheiten der argentinischen Arbeitnehmer, Konsumenten und Sparer prägen, sind generell anwendbar. Hier sind fünf Ratschläge von Menschen, die aus jahrelanger Erfahrung sprechen:

1. Geben Sie Ihren Lohn sofort aus

In einer hochinflationären Wirtschaft verliert das Geld auf der Bank an Wert. Folglich geben viele Argentinier ihren Lohn aus, sobald sie ihn erhalten, und schleppen bei einem einzigen Einkauf Lebensmittel für mehrere Wochen mit sich herum, selbst wenn ein Teil davon – überschüssiges Fleisch, Huhn, Fisch – monatelang im Gefrierschrank liegt.

Die praktische Anwendung dieser Technik besteht darin, grosse Anschaffungen zu beschleunigen: Maschinen, Fahrräder, Möbel. Wenn Sie das Geld haben, um das Sofa jetzt zu bezahlen, tun Sie es.

"Lassen Sie Ihr Geld nicht unter dem Sofa liegen", sagt Federico Pieri (30), der in Buenos Aires im Verkauf arbeitet. "Das ist das Schlimmste, was man tun kann."

2. Leihen Sie sich viel Geld

Zögern Sie nicht, sich Geld zu leihen, um einige dieser grossen Anschaffungen zu finanzieren. Wenn Sie einen Kredit zu einem Zinssatz unterhalb der Inflationsrate bekommen können, dann greifen Sie zu. Durch die Inflation wird es einfacher, den Kredit in den kommenden Monaten und Jahren zurückzuzahlen.

Es ist genau so, wie es die Wirtschaftslehrbüchern lehren, sagt Fernando Iglesias Molli, ein Café-Besitzer: "Nehmen Sie Geld zu sehr niedrigen Zinsen auf. Ich habe mich verschuldet, um die beste Ausrüstung zu kaufen und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen."

3. Handeln Sie eine oder zwei Lohnerhöhungen aus

Die Lohnerhöhung um 2 Prozent, die man früher jedes Jahr bekam, reicht in Argentinien nicht mehr aus. Jede Lohnerhöhung, die unter der Inflationsrate von 6,8 Prozent liegt, ist effektiv eine Lohnkürzung. Ihr Reallohn, wie Ökonomen das nennen, sinkt.

Die argentinischen Gewerkschaften und Unternehmen handeln für die Arbeitnehmer jährliche Lohnerhöhungen aus, welche die erwartete Inflation berücksichtigen. Wenn die Preise stärker steigen als erwartet, werden diese Vereinbarungen oft aufgekündigt – und beiden Seiten kehren an den Verhandlungstisch zurück, um neue Bedingungen auszuhandeln.

4. Kaufen Sie inflationsgebundene Anleihen

In einer hochinflationären Wirtschaft gibt es nur wenige gute Möglichkeiten für Sparer. Einer der beliebtesten Spartricks der Argentinier ist die Umwandlung von Peso-Ersparnissen in Dollar. In der Schweiz ist dies mit dem Franken, einer der stärksten Währungen überhaupt, natürlich kein nützlicher Ratschlag. Ein weiterer Favorit sind Kryptowährungen, wo aber die Volatilität zum Problem werden kann.

Dann sind da noch die inflationsgebundenen Anleihen. Die argentinischen Anleiheinvestoren sind durch den jahrelangen Anstieg der Konsumentenpreise so verunsichert, dass sie darauf bestehen, dass die Regierung ihnen Wertpapiere verkauft, deren Wert im Gleichschritt mit dem Konsumentenpreis-Index ansteigt. Diese Anleihen machen fast 50 Prozent des argentinischen Anleihemarktes aus.

In den Vereinigten Staaten machen sie weniger als 10 Prozent des Gesamtmarktes aus. Die Nachfrage nach solchen Obligationen nimmt jedoch auch dort zu. "Versuchen Sie, in etwas zu investieren, das zumindest mit der Inflation korrelieren kann", sagt Pieri.

5. Kaufen Sie Häuser und Autos

Eine weitere Absicherung gegen die Inflation sind Immobilien, die im Laufe der Zeit im Wert steigen. Auch Autos sind bei einigen Argentiniern eine beliebte Sparanlage.

"Kaufen Sie Objekte", sagt Marcos Lalanne, ein 29-jähriger Anwalt. "Es gibt Dinge, die bei der Inflation ihren Wert behalten." Und für die Amerikaner, die von den steigenden Preisen wirklich frustriert sind, hat Lalanne noch einen weiteren Ratschlag parat: "Kommen Sie nach Argentinien, um Ihre Dollars auszugeben. Hier sind Sie sehr reich."

(Bloomberg/HZ/gku)

Dieser Artikel erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Was tun, wenn alles teurer wird? — 5 Tipps von den wahren Inflations-Profis"