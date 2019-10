Im Übernahmekampf um Osram hält der neue Hauptaktionär AMS am Osram-Vorstand unter Konzernchef Olaf Berlien fest. Die an der Schweizer Börse SIX kotierte AMS habe nach eigenen Angaben nicht die Absicht, die Zusammensetzung des Osram-Vorstands zu ändern, teilte Osram am Montag mit.