Die Industriegruppe Feintool übernimmt die deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH. Diese setzte 2017 mit 200 Mitarbeitenden rund 37 Millionen Euro um.

Mit dieser Übernahme investiere Feintool massiv in den langfristig an Bedeutung gewinnenden E-Mobilitätsmarkt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterschrieben. Wenn das deutsche Kartellamt dem Deal zustimmt, soll die Übernahme Ende August in Kraft treten. Feintool übernimmt alle Mitarbeitenden.

Das Unternehmen erweitert mit dem Zukauf seine strategischen Geschäftsfelder, die heute Feinschneiden und Umformen umfassen, um die Elektromotorkomponenten, hiess es in der Mitteilung.

Die im deutschen Jessen produzierende Stanz- und LaserTechnik verstehe sich als spezialisierter Lieferant von Blechen und Paketen und biete alle Leistungen und Produkte rund um das Elektroblechteil an. Das neu erworbene technologische Know-how will der Autozulieferer zuerst in Europa und danach global ausbauen.

(AWP)