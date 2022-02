Der Kaufpreis liege bei 5,4 Milliarden Dollar, teilte Tower Semiconductor am Dienstag mit. Intel will mit der Akquisition die eigene Auftragsfertigung in Schwung bringen und damit stärker in einen Markt einsteigen, der derzeit von TSMC aus Taiwan dominiert wird.

Intel will den Zukauf aus der Bilanz finanzieren. Konkret zahlt der US-Konzern 53 Dollar je Aktie in bar.

(Reuters)