Die Schenker-Winkler Holding (SWH) der Gründerfamilie Burkard beantragt an der GV eine Sonderprüfung über Verwaltungsrätin Monika Ribar. Zudem lehnt sie die "oppositionellen Verwaltungsräte" ab und beantragt die Neuwahl von Jacques Bischoff in den Verwaltungsrat sowie als VR-Präsident. Derweil verlangen Aktionäre um die Gates-Stiftung eine Verlängerung für den bestehenden Sachverständigen-Ausschuss.

Die SWH-Holding, die ihre Stimmrechtsmehrheit an Sika an den französischen Saint-Gobain verkaufen will, beantrage eine Sonderprüfung über Fragen zum Verwaltungsratsmandat von Monika Ribar bei der "Capoinvest" im Verhältnis zu ihrem Sika-Mandat sowie "zu den 2015-2017 an die Verwaltungsratsmitglieder ausbezahlten Zuwendungen", teilte Sika am Dienstagabend mit. Ribar war im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit den "Panama Papers" wegen einem Mandat bei der Firma "Capoinvest" des umstrittenen angolanisch-schweizerischen Geschäftsmanns Jean-Claude Bastos in die Schlagzeilen geraten.

Für die SWH stehen laut einer separaten Mitteilung mehrere Fragen im Zentrum: So gehe es um die Vereinbarkeit des "Capoinvest"-Mandats von Ribar mit den Interessen von Sika, um allfällige Verletzungen des "Code of Conduct" der Sika wie auch um die Frage, ob die zuständigen Personen bei Sika über das Engagement Ribars informiert waren und warum dieses nicht im Geschäftsbericht publiziert war.

SWH lehnt oppositionelle Verwaltungsräte ab

Der von SWH als VR-Präsident nominierte Jacques Bischoff leitete bis 2016 als Rektor die HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Er war zudem laut der SWH-Mitteilung unter anderem CEO von Europay/Multipay und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung der damaligen Telekurs-Gruppe (heute Six Group). Heute ist er gemäss den Angaben in verschiedenen Verwaltungs- und Stiftungsräten aktiv.

Nicht wählen wird die SWH die Verwaltungsräte Paul Hälg, Monika Ribar, Daniel Sauter, Ulrich Suter und Christoph Tobler. Sie lehne zudem den Antrag zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats ab und verweigere den Mitgliedern des VR, die "in Opposition zur SWH" stünden, die Entlastung, heisst es. Hingegen unterstütze die SWH den Antrag des Verwaltungsrats, die Dividende anzuheben.

Gates-Stiftung will Sachverständige beibehalten

Derweil hat die Aktionärsgruppe Cascade Investment, L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Worldwide Investment und Threadneedle Investments die Verlängerung der Amtszeiten der Sachverständigen Peter Montagnon, Jörg Walther und Jörg Riboni bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2022 beantragt, wie Sika weiter mitteilte. Zudem verlangen sie die Erhöhung des Vorschusses zur Deckung der Kosten des Sachverständigen-Ausschusses auf 5 Mio CHF.

Der Ausschuss war an der ordentlichen Generalversammlung im April 2015 eingesetzt worden. Die Sachverständigen sollen das Geschäftsgebaren des Verwaltungsrates und des Managements in Bezug auf die Schenker-Winkler Holding und Saint-Gobain untersuchen und regelmässig über die Ergebnisse an die Aktionäre berichten.

Der Sika-Verwaltungsrat werde die eingereichten Begehren prüfen und "zu gegebener Zeit dazu Stellung nehmen", schreibt die Sika in ihrer Mitteilung vom Dienstagabend.

(AWP)