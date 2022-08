Nach sorgfältiger Abwägung werde den Aktionären empfohlen, an der Generalversammlung vom 7. September gegen die Zuwahl des von Bluebell vorgeschlagenen Kandidaten zu stimmen, heisst es in der am Montag publizierten Einladung. Als Vertreterin der Inhaber von Aktien der Klasse A soll die unabhängige Wendy Luhabe gewählt werden.

Auch den weiteren Anträgen von Bluebell für Statutenänderungen erteilt der Verwaltungsrat eine Absage. Diese zielen darauf ab, den Einfluss der Gründerfamilie Rupert als Halterin der Aktien der Klasse B zu schmälern.

Das Aktienkapital von Richemont besteht aus 522 Millionen Namenaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 1 Franken sowie 522 Millionen Namenaktien der Klasse B mit einem Nennwert von 0,10 Franken. Ruperts Familienholding hält die B-Aktienanteile und damit 10 Prozent des gesamten Aktienkapitals. Bei einem Stimmrecht von 1:1 kontrolliert Rupert dadurch rund 50 Prozent der Stimmen.

Wieviel Bluebell an Richemont hält, ist nicht bekannt. Weil es bisher allerdings keine Beteiligungsmeldungen gab, müsste der Anteil unter 3 Prozent liegen.

(AWP)