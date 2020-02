Die Messebetreiberin MCH Group habe aufgrund der bundesrätlichen Verordnung und zur Sicherheit der Gesundheit der involvierten Menschen entschieden, die Durchführung der Messe auf Anfang 2021 zu verschieben, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Die Durchführung der Weltmesse für Uhren und Schmuck Baselworld wird auf den 28. Januar bis 2. Februar 2021 verschoben.

Die Verschiebung erfolge in Absprachen mit den Ausstellern, so die Organisatoren. Die MCH Group musste zuvor bereits die Art Basel in Hongkong absagen. Mit Citizen bereits ein Teilnehmer explizit wegen der Epidemie abgemeldet hatte. Zahlreiche andere Uhrenhersteller hatten aus terminlichen und anderen Gründen abgesagt.

Bereits am Donnerstagmorgen wurde der genfer Uhrensalon (ehemals SIHH) abgesagt.

(cash/SDA)