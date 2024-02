Im Januar legten die wichtigsten Märkte für die Uhrenindustrie zu, wie etwa das Exportwachstum von 2,2 Prozent in den USA oder von 5,0 Prozent in China zeigen. Es gab aber auch Ausreisser: So bildeten Hongkong (-4,7 Prozent) und Deutschland (-11,4 Prozent) bemerkenswerte Ausnahmen, während Singapur (+10,2 Prozent) und die Verdoppelung der Uhrenexporte nach Katar (+118,4 Prozent) positive Ausreisser darstellten.