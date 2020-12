Der Schweizer Uhrenzulieferer Acrotec wechselt den Besitzer. Die Luxemburger Castik Capital verkauft die Firma mit Sitz im Kanton Jura an den US-Finanzinvestor Carlyle Group. Carlyle wolle das Wachstum von Acrotec mit weiteren Zukäufen ankurbeln, wie Acrotec am Montag mitteilte. Die Transaktion solle im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen. Acrotec, die die meisten Schlüsselkomponenten für mechanische Uhrwerke produziert, beliefert unter anderem die Luxushersteller Rolex und Patek Philippe. Dazu kommen Kunden aus der Medizintechnik und der Automobilindustrie. Acrotec beschäftigt rund 1200 Personen an 18 Standorten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Oktober berichtet, dass Acrotec zum Verkauf steht.

(Reuters)