Analysten von Morgan Stanley sehen Renault als die Aktie des Sektors, die am stärksten gegenüber Russland exponiert ist, ebenfalls Nokian und Daimler.

Russlands Krieg in der Ukraine verschlimmere die bereits bestehenden Probleme in der Lieferkette und störten den Absatz und die Normalisierung der Produktion weiter. Der Anstieg der Rohstoffpreise sei ein wichtiger Gegenwind für den Sektor. Der Rekordölpreis sei ebenfalls nicht förderlich für den Automobilabsatz, da er sich bei anhaltendem Preisanstieg “zu einem negativen Wirtschaftsfaktor entwickelt”.

In einer separaten Notitz sagt Citi-Analyst Gabriel Adler, dass zusätzliche kurzfristige Volatilität in der Autoproduktion und höhere Kosteninflation die Zulieferer "unverhältnismässig stark" treffen würden. Während die Zulieferer in der Ukraine und in Russland nur begrenzt präsent seien, verfüge Russland mit Palladium und Aluminium über "Schlüsselrohstoffe für die Automobilproduktion", schreibt Adler.

Die am meisten gefährdeten Aktien im Automobilsektor seien Nokian, Renault und Pirelli, so Citi.

(Bloomberg)