In den Regionen Belgorod und Woronesch seien ukrainische Drohnenangriffe durch Abschüsse vereitelt worden, teilten örtliche Behörden mit. Ziele der Angriffe in Woronesch seien ein Luftwaffenstützpunkt und ein Öllager gewesen, hiess es in dem russischen Sicherheitsbehörden nahestehenden Kanal «Baza» auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Die drei Gebiete, die an den Nordosten der Ukraine grenzen, waren wie auch andere russische Regionen bereits in der Vergangenheit wiederholt Ziele von Drohnenangriffen. Vor allem Infrastruktureinrichtungen wie etwa Ölraffinerien wurden angegriffen. Die Ukraine äussert sich nur selten dazu.